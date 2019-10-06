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Сергей Семак: «С Мамманой все плохо»

6 октября 2019, 14:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) рассказал о степени серьезности травмы Эмануэля Мамманы. Защитник был заменен на 14-й минуте на хавбека Олега Шатова

— Насколько серьезная — покажет обследование. Мы очень расстроены, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Доктор сразу попросил сделать замену. Ориентируясь на слова врача сразу после игры, могу сказать, что все плохо. Посмотрим по итогам обследования, насколько плохо.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-10-06-sergey-semak-posle-tretego-gola-vopros-o-pobeditele-byl-snyat.htm

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