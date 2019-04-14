Сергей Семак: "Ригони заслужил место в стартовом составе"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 23-го тура премьер-лиги с "Анжи" рассказал, что нападающий Эмилиано Ригони заслужил место в стартовом составе.

Встреча пройдет сегодня, 14 апреля, начало – в 16.30 (мск).

– Ригони неплохо играет в последних матчах и заслуженно появляется в стартовом составе, – сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". – Это связано с тем, что он практически не тренировался, у него было повреждение. Он не был готов на 100 процентов. Конкурент на его позиции – это Роберт Мак. Он заслужил место в стартовом составе и ему предоставился шанс помочь нам сегодня.

– Ракицкий готов провести на поле 90 минут?

– Посмотрим по разминке, насколько он будет готов. Надеюсь, что он не усугубит проблемы, которые у него есть. Играть он готов. Посмотрим. Надеюсь, что его хватит на 90 минут.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками. "Анжи" с 19 очками располагается на 15-й строчке.

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