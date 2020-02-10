Сергей Семак: «Результат, который у «Зенита» сейчас есть в чемпионате России, немного замыливает глаз»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что текущее положение команды в турнирной таблице чемпионата России-2019/20 не обозначает, что у сине-бело-голубых нет проблем.

Напомним, что петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего пресследователя — «Краснодар» — на 10 очков.

— Видимость благополучия и того результата, который у нас сейчас есть в чемпионате России, немного замыливает глаз, — сказал Семак в эфире «Россия 24». — Кому, как не нам, видеть те проблемы и сложности, которые у нас есть в команде, чтобы выйти на лидирующие позиции. Мы теряли очки в «Уфе», теряли с «Локомотивом», с «Ахматом». Это футбол, бывает, нам где-то не везет, но обычно по итогам чемпионата везение и невезение уравниваются. К сожалению, какие-то матчи, которые мы должны были выигрывать, заканчивались вничью. Где-то мы проигрывали по делу, где-то не по делу, но в итоге все получается справедливо. По поводу того, что кто-то просел: думаю, надо отталкиваться от своей игры. Тот темп, который у нас есть, неплох. Это не значит, что мы должны сбрасывать обороты и докатывать сезон. Наоборот, мы должны лучше тренироваться, потому что невозможно что-то выиграть, не прикладывая сверхусилий. Как только на чем-то останавливаешься — неминуемо идет падение.

Завидуют кому? Тому, кто наверху турнирной таблице. Никто не завидует команде, которая внизу. Завидуют успешным, завидуют тем, кто на сегодняшний день лучше. Всем уже без разницы, какие сложности у команд, никому не интересны наши сложности, а они есть. Думаю, любой тренер премьер-лиги понимает, какие сложности есть в одной команде, какие — в другой. Это люди, которые понимают, что жизнь тренера команды премьер-лиги — вне зависимости от ее положения — сложная, просто она бывает сложной по-разному. Это часть нашей работы.