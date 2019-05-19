Сергей Семак: "Решили проверить тех, кто мало играл"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что хочет проверить в деле тех, кто мало играл по ходу сезона. Петербуржцы заранее себе обеспечили чемпионский титул.

– Задача одна – постараться выиграть. Мы приехали, чтобы победить, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Семак. – Решили проверить тех, кто имел мало игровой практики по ходу сезона. Работа есть работа. Все должны выкладываться каждый день на сто процентов. Мы еще не закончили этот сезон. У тренерского штаба есть мысли насчет селекционной работы, но важно хорошо сыграть в этом матче прямо сейчас.