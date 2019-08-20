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Сергей Семак приедет на заседание КДК РФС

20 августа 2019, 17:14
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Как стало известно «СЭ», главный тренер «Зенита» Сергей Семак лично примет участие в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в среду.

На заседании помимо всего прочего будет рассматриваться эпизод, случившийся после матча «Зенита» с «Ахматом» (0:0), когда Семак, стоя рядом с бригадой Алексея Матюнина, эмоционально заявил: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

Позже специалист извинился в социальных сетях, а также в телефонном разговоре с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. (Александр Рогулев)

В соцсетях появилось видео, на котором Семак грубо высказывается в адрес судей //
Семак попросил прощения за эмоции после матча с «Ахматом» //
Александр Егоров: «Семак звонил лично и просил извиниться перед Матюниным»

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