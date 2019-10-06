Сергей Семак: «При счете 2:1 был напряженный момент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о матче с «Уралом» в 12-м туре чемпионата России.

— После первого тайма счет был 2:0, и «Урал» большими силами пошел вперед, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». — было много фланговых подач, стандартов. Выпустили Сашу Ерохина чтобы насытить штрафную. Забили третий мяч момент был напряженный при 2:1, счет стал скользким.