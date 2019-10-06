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Сергей Семак: «При счете 2:1 был напряженный момент»

6 октября 2019, 13:44
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о матче с «Уралом» в 12-м туре чемпионата России.

— После первого тайма счет был 2:0, и «Урал» большими силами пошел вперед, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». —  было много фланговых подач, стандартов. Выпустили Сашу Ерохина чтобы насытить штрафную. Забили третий мяч момент был напряженный при 2:1, счет стал скользким.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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