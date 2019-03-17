Сергей Семак: "Падение Дзюбы - это чистейший пенальти"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после ничьей в матче 20-го тура премьер-лиги против "Спартака" заявил, что в ворота его команды не поставили чистейший пенальти. Во втором тайме защитник красно-белых Илья Кутепов вступил в борьбу с форвардом сине-бео-голубых Артемом Дзюбой в своей штрафной.

- Как можно быть довольным ничьей? Хотели выиграть. Во втором тайме были хорошие моменты, штанга, - сказал Семак в эфире канала "Матч Премьер". - У "Спартака" был момент у Мельгарехо, в начале матча они были активнее. Потом была равная игра.

Агрессивная игра в концовке? Хотели победить, бежали вперед. И они хотели победить. Дриусси вместо Нобоа? Кристиану тяжело, поэтому Кузяева выдвинули в центр, а Дриусси сместили. Нобоа тяжеловато после такой травмы.

В плане физики мы не смотрелись хуже. Дело не в физике. Такие матчи играют на характере. Отдали все где-то в ущерб качеству. Ребятам можно сказать "спасибо" за игру.

Падение Дзюбы? Это чистейший пенальти - защитник не сыграл в мяч. Мы не смотрели на таблицу, хотели победить.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

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