Сергей Семак: «Оздоев не играл опасно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ (1:0). Специалист дал понять, что не согласен с удалением хавбека Магомеда Оздоева.

— Весь второй тайм в меньшинстве играли, хотя все равно были моменты, — сказал Семак в эфире «Матч премьер». — У Саши Ерохина был момент, у Артема Дзюбы. Могли забить второй мяч, но в таком графике не могли действовать с позиици силы, но в первом очень хорошо действовали.

По поводу Оздоева не буду ничего комментировать. Обидное удаление, а было или не было — не мне решать. Оздоев не играл опасно. Такие эпизоды бывают по десять раз в каждом матче.

«Спартак» молодцы, старались изменить ход матча, но мы даже в меньшинстве справлялись с атаками, ударами издали, но моментов из убойных позиций не было.