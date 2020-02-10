Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях при формировании состава команды с учетом нового лимита на легионеров.

— Вопросы всегда возникают, как и сложности в работе, учитывая те задачи и наследие, которое было в команде, когда я пришел, — сказал в эфире «Россия 24» Семак. — За это время изменилось практически 80 процентов стартового состава. С кем-то мы расторгли договоры, кто-то ушел в другие клубы. Было сделано много работы, и очень много еще предстоит сделать. До моего прихода я говорил, что нужно провести 4 очень хороших трансферных окна, два года для того, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду. Работы и сейчас много, цели остаются прежними, но меняются условия. Мы, как и все остальные команды, должны подстраиваться под эти условия.

Конечно, те команды, у которых есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации. Тем, у кого таких игроков нет, приходится сражаться за них. Естественно, рынок подогревается, цены на российский рынок невероятные. Это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть. В связи с лимитом в заявке должно быть 17 российских футболистов. Многие из них будут молодые, будут только тренироваться. Может, самые талантливые будут получать какое-то игровое время, а остальные будут находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за «Зенит-2» и заниматься с основной командой. Других вариантов пока не видно.

Новый лимит на легионеров в чемпионате России вступает в силу с сезона-2020/21, клубы смогут включать в заявку не более 8 иностранцев.