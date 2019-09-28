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Сергей Семак: «Не понимаю, почему после фола на Оздоеве судьи не посмотрели ВАР. В двух остальных случаях он выручил»

28 сентября 2019, 21:38

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно оценил работу ВАР в двух эпизодах с отмененными годами матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0). При этом специалист отметил, что никто из арбитров не обратил внимания на нарушение на Магомеде Оздоеве в самом начале матча.

—  Начали нормально, контролировали мяч минуты до 20-й, — сказал Семак. — Считаю, было нарушение в штрафной на Оздоеве, и не понимаю, почему судьи не посмотрели ВАР. Столько судей сидят — и никто не увидел фола. Но в двух других случаях ВАР выручил — так вышло, что сначала в одну сторону, потом в другую. Так что в целом я только за ВАР. Все справедливо.

В атаке мы сыграли достаточно беззубо. Пропустили необязательный мяч, надо было отыгрываться, но получалось плохо. Более того, мы предоставили «Локомотиву» возможность для быстрых контратак, что он любит и умеет делать. В целом не очень удачная для нас игра. (Игорь Рабинер)

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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