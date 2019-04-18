Сергей Семак: "Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо"

Главный тренер "Зенита" перед матчем с "Краснодаром" ответил на вопрос, почему Эмануэль Маммана нечасто выходит на поле.

– Какой статус в команде у Мамманы? Он не вышел на поле даже в матче с "Анжи", когда результат был понятен на 10-й минуте.

– Кому он был понятен?

– Так показалось.

– ЦСКА тоже выигрывал у "Уфы" 2:0 и чем все закончилось? Для меня этот счет ничего не означает.

Позиции центральных защитников нужно менять по необходимости. У нас есть другие игроки, например, Мусаев, для которого важно выходить хотя бы на 5 минут.

Маммана – важный игрок. У него была серьезная травма, потом еще одна уже после того, как он вернулся. Она не дает ему сейчас чувствовать себя максимально уверенно.

Все должны быть готовы играть. Например, у нас сезон начинал Мевля, потом Нету стал лучше, чем он, и начал выходить на поле. Хотелось бы, чтобы Маммана долгие годы был в "Зените", потому что это прекрасный игрок. Единственное, что ему сейчас мешает – травма и конкуренты, которые играют хорошо.

– Скопинцев ушел в "Краснодар". Он рассматривался вами?

– Нет, этот вопрос не обсуждался. Сейчас у нас на этой позиции играют два игрока. После сезона будем обсуждать наши дальнейшие действия. (Егор Бычков)