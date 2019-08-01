Сергей Семак: "Кузяев работает в общей группе"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Были проблемы со здоровьем у Смольникова, Дзюбы, Нобоа, Мака. Готовы ли они сыграть в субботу? Есть ли другие травмированные?

– Кузяев работает в общей группе, Смольников и Шатов частично готовы, их участие под вопросом. Мак еще не принимал участия в занятиях, у него была температура. Посмотрим завтра, сможет ли он сыграть.​

– Как изменился "Краснодар" за лето?

– Есть изменения в составе. Сама игра не так сильно поменялась. Индивидуальные качества футболистов изменились. Был Перейра, который больше отдавал тонких передач. Был Классон, у которого были хорошие взаимосвязи с игроками. У Вилены прекрасный удар, у Намли шикарная левая нога и техника, Кабелла наверняка сыграет. Ари и Игнатьев есть, вариативность есть в атаке. Посмотрим, кто будет играть: Ольссон с командой тренируется, он хорош в организации игры. Будем держать в голове несколько вариантов.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" – "Краснодар". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 21.30.

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