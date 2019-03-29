Сергей Семак: "Каждый тренер с опаской ждет матча после перерыва"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 21-го тура российской премьер лиги с "Оренбургом" рассказал, в каком состоянии вернулись игроки из расположения национальных команд.

– Не считая Кузяева, все ли из сборных вернулись здоровыми? Как Нобоа и Барриос пережили длительные перелеты?

– Кузяева мы потеряли надолго. Остальные все вернулись здоровыми. Ерохин и Маркизио все еще восстанавливаются. Перелеты? Кому-то сложнее, кому-то легче. Это дополнительный стресс.

– У "Зенита" в различных сборных было около десяти игроков. У "Оренбурга" только один человек – Сиваков. Вы считаете это преимуществом соперника?

– Любой тренер скажет: "Чем больше времени на подготовку, тем лучше". Сборная – это дополнительный выплекски эмоций, физическая усталость. Сейчас у нас было больше времени на подготовку, так что все в нормальном состоянии. Но любой тренер ждет матчей после международного перерыва с небольшой опаской.

– Жиркова аккуратно подводили к сборной. Ваше отношение к тому, что он вернулся?

– Мы должны были выжать максимум из возможного, берегли его летом. В зимней паузе у нас было три места на дозаявку в Лигу Европы, и мы выбрали новичков. Вопрос рецидива у Жиркова стоял остро. (Гоша Чернов)

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