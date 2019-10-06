Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на проблемы с составом перед матчем 12-го тура чемпионата России с «Уралом».

— Это наша жизнь футбольная, сегодня не смогут сыграть Барриос и Ракицкий, еще Смольников получил травму, Кузяев — тоже плюс Малком, — заявил Семак в эфире «Матч Премьер». — У нас сейчас не такой большой выбор, но есть игроки, которые могут достойно заменить отсутствующих. Мы стараемся всем дать шанс, все футболисты нам нужны в хорошей форме.

Центр обороны? Надеюсь, наши защитники сыграют хорошо. Иванович будет руководить обороной, остальные — выполнять его команды.

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