Сергей Семак: «Игрокам «Зенита» нельзя покидать Петербург и Ленинградскую область»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал о нахождении на карантине из-за пандемии коронавируса.

— Выхожу на улицу только по необходимости. Если с кем-то нужно встретиться, то надеваю маску. Ограничиваю контакты. Все игроки тоже находятся на домашнем режиме. Но дойти до магазина или аптеки им, конечно, можно. От этого никуда не деться. В какой-то из последних дней вообще не покидал жилье. А вот сегодня пришлось на часик отъехать.

— У вас большая многодетная семья. Испытываете дополнительное волнение в связи с пандемией?

— СМИ постоянно рассказывают о коронавирусе. Ажиотаж вокруг этой темы огромный. Но мы не паникуем. Переживаем за всех людей — особенно за тех, которые в большей степени могут быть подвержены каким-то осложнениям. Стараемся делать от себя все зависящее, чтобы обезопасить окружающих, родных и близких.

— Дети и супруга не выходят из дома?

— Если нет серьезной необходимости, дети, естественно, сидят дома. Супруга за последние дни лишь раз его покидала. В целом, пытаемся соблюдать все правила и быть осторожными.

— В ЦСКА и «Спартаке» введен запрет на выезд футболистов из Москвы и области. В «Зените» есть что-то подобное?

— Да. Нельзя покидать Санкт-Петербург или Ленинградскую область — в зависимости от того, кто где живет.

— Как долго продлится режим самоизоляции?

— Ждем его окончания. Сегодня провели в команде тестирование на коронавирус — ни у кого инфекция не выявлена. Так что теперь будем стараться нагружать ребят работой в индивидуальном порядке, чтобы никто не растерял форму. У кого-то дома есть беговые дорожки и велотренажеры. Возможно, в дальнейшем станем организовывать персональные занятия на базе. Кто-то приехал, потренировался в полном одиночестве — и домой. (Вячеслав Короткин)

Полное интервью с Сергеем Семаком можно прочитать здесь