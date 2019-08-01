Сергей Семак: "Если бы на матче в Оренбурге был ВАР, судья мог бы разобраться в моменте с пенальти"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- На матче будет работать ВАР. Ждете проблем у арбитров?

- Наоборот, у арбитров должно быть меньше проблем, ведь у них будет помощь. Есть возможность посмотреть спорный эпизод с разных ракурсов. Я всегда относился к ВАР положительно, ничего не изменилось. Плохо, что не успели все матчи подготовить к этому, чтобы были все в равных условиях.

- Как вы оцениваете судейство в матче с "Оренбургом"? Руководство этого клуба подало жалобу на арбитров.

- Это его полное право. По трактовке моментов лучше спросить судейский департамент - когда свистят руки, когда нет. Кроме арбитров трактовку правильно нам не объяснит. По 11-метровому в Оренбурге, конечно, был бы ВАР, судья мог бы разобраться. Похожий момент был в матче "Локомотива" и "Краснодара" в прошлом сезоне. Арбитрам сложно разобраться - кто-то доволен, кто-то нет. Я всегда за ВАР - за то, чтобы у арбитров была помощь.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет субботу 3 августа в 21.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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