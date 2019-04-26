Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" рассказал о состоянии травмированных игроков. По его словам, Далера Кузяева и Александра Ерохина в ближайших играх ждать не стоит .

– Когда вернутся Кузяев и Ерохин? – вопрос Семаку.

– У Ерохина не все пошло так, как хотелось, так что непонятно, когда он вернется. С Кузяевым все понятнее, но в ближайшее время его тоже не увидим. Также повреждение получил Краневиттер плюс операцию перенес Маркизио.

– Кто заменит Барриоса?

– Все футболисты разные. Играть так, как Барриос – никто не может. Так же, как и Оздоев. Есть два дня, чтобы решить – менять тактическое расположение или нет. Будет сложнее, потому что сейчас Барриос очень хорошо выглядит.

– Все ли в порядке с Жирковым и Азмуном?

– Сейчас есть определенные проблемы, они остаются. Надеюсь, к игре с "Крыльями" ситуация будет лучше. (Егор Бычков)

Матч "Зенит" - "Крылья Советов" состоится 28 апреля, начало - в 16.30 по московскому времени.

Все о чемпионате России