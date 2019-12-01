Сергей Семак: «Дзюбу мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондента «СЭ» Гоша Чернов.

— Тяжелая игра, первый тайм качественный. Потом пришлось больше обороняться, даже в меньшинстве моменты были, могли забить. Мы рады, что смогли добиться победы.

— Ощущали ли вы особый настрой Дзюбы?

— Нет. Я прекрасно его знаю. Мы говорили об этом еще после возвращения из сборной. Я думаю, его мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес, он справляется и действует в интересах команды. Мог забить и в этом матче. Мяч забит с его непосредственным участием. Считаю, он со всем справляется. Это не мешает команде делать то, что она должна.

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