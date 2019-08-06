Сергей Родионов стал президентом Академии "Спартака"

Бывший спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов приступает к работе в должности президента Академии красно-белых имени Ф. Черенкова, информирует официальный сайт московского клуба.

На совещании директор спартаковской школы Дмитрий Сидоров представил Родионова сотрудникам, многие из которых хорошо знакомы с ним еще со времен, когда он занимал аналогичную должность с 2011 по 2015 годы.

– Со многими из вас мы уже работали вместе, продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи: готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, "Спартака-2" и основного состава, – отметил Родионов. – Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу.