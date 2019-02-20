Сергей Прядкин: "Все клубы РПЛ выступают за проведение кубковых матчей в формате одной игры"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что все клубы считают правильным проводить матчи Олимп-Кубка России в формате одной игры.

- Все клубы РПЛ выступают за то, чтобы играть матчи Кубка России из одной игры в связи с плотностью календаря, - цитирует Прядкина ТАСС. - Мы пока регламент не утвердили, но все хотят играть из одного матча. Реформу Кубка России надо делать, чтобы поднять престиж.

В нынешнем сезоне матчи Олимп-Кубка России, начиная с 1/4 финала, проводятся по двухматчевой системе. Финал турнира пройдет 15 мая в Москве на стадионе "Лужники".

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