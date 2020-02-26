Сергей Прядкин: «Тамбов» нас обманул? Что-то подобное есть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о ситуации со стадионами «Тамбова» и «Оренбурга».

— Проблемные стадионы в Тамбове и Оренбурге. Обманули?

— Подобное что-то есть. Недавно я разговаривал с губернатором Тамбовской области. Определенные шаги принимаются, но поздновато. Никуда не годится, что они кочуют по стадионам. «Тамбову» нужно строить стадион или реконструировать старый. Если не успеют, соотвествующий орган примет решение.

— А какова ситуация «Оренбурга»?

— Недавно я был в Оренбурге, мы посетили стадион, и там представлен проект реконструкции, чтобы арена соответствовала всем требованиям. Вместимость точно будет повышена до 10 тысяч за 2-3 месяца. На стадионе будут закрыты углы, там будут установлены дополнительные кресла. (Евгений Белоусов)