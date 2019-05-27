Сергей Прядкин: "Спортивная интрига в РПЛ выше, чем в других топ-лигах"

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что спортивная интрига в премьер-лиге выше, чем в ведущих чемпионатах Европы.

– Весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной, бескомпромиссной борьбе. Как за место в еврокубках, так и за то, чтобы остаться в премьер-лиге. Буквально до предпоследнего тура было непонятно, какая команда будет участвовать в стыковых матчах. У нас по сути дела каждый год новый чемпион, "Зенит" выиграл впервые с 2014-15. А в лигах повыше чемпион стабильный, как вы можете заметить. Это говорит, что интрига у нас в чемпионате хорошая, выше, чем в европейских топ-чемпионатах. Будем надеяться, что динамика будет сохранятся. С учетом возможных реформ еврокубковых очень хорошо, что сохранили шестое место в рейтинге УЕФА, нам это было очень важно, – сказал Прядкин на пресс-конференции.

В воскресенье, 26 мая, завершился чемпионат России-2018/19. Победителем премьер-лиги стал "Зенит", второе и третье место заняли соответственно "Локомотив" и "Краснодар". По итогам чемпионата в ФНЛ вылетели "Енисей" и "Анжи", а "Крылья Советов" и "Уфа" сыграют стыковые матчи с "Нижним Новгородом" и "Томью". (Александр Рогулев)

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