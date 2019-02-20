Сергей Прядкин: "РПЛ озабочена состоянием газона на стадионе "Динамо" и "Арсенала"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что руководство лиги озабочено состоянием газона на стадионах "Динамо" и тульского "Арсенала". Он также добавил, что у "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" газоны в очень хорошем состоянии.

– Вызывает озабоченность состояние газона на аренах ряда клубов, – приводит ТАСС слова Прядкина. – У "Локомотива", ЦСКА и "Зенита" газоны в очень хорошем состоянии, большие нарекания вызывает состояние газона на новом стадионе "Динамо". Видимо, когда несколько структур руководят, очень сложно отследить, а там предстоит важнейший матч "Динамо" – "Спартак". Вызывает озабоченность также газон в Туле и на резервной арене в Химках".

У нас есть еще стадион в Оренбурге, там хороший стадион, но маленькая вместимость. Сегодня, мы наконец-то увидели то, что обещали членам РПЛ, увидели дорожную карту. Думаю, что в следующем сезоне клуб приведет трибуну в порядок.

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