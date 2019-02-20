Сергей Прядкин: "РПЛ обязательно будет проводить выставочные матчи в других странах, но не игры регулярного чемпионата"

Российская премьер-лига (РПЛ) намерена проводить выставочные матчи и товарищеские турниры в других странах, заявил президент лиги Сергей Прядкин.

- Я являюсь сторонником того, чтобы проводить выставочные матчи в других странах, но не игры регулярного чемпионата, - цитирует Прядкина ТАСС. - Мы за проведение матчей Суперкубка, товарищеских игр, турниров, мы обязательно будем это делать. Остается одна вещь - найти окно.

Напомним, с 21 по 29 января в Катаре прошел предсезонный турнир с участием четырех клубов: "Спартака", "Зенита", "Локомотива" и "Ростова". Его победителем стал "Спартак".

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.