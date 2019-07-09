Сергей Прядкин: "Решение по ВАР принято. Задача - запуск с первого тура нового сезона"

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что система ВАР будет работать на некоторых матчах стартующего в пятницу чемпионата России уже с 1-го тура.

- Когда в РПЛ введут ВАР?

- Знали, что этот вопрос будет задан. Решение по ВАР принято. Поставлена задача запустить с первого тура нового сезона. Вчера прошло заседание рабочей группы, на котором я присутствовал. Как говорил Александр Валерьевич Дюков, она будет использована не на всех матчах. Децентрализовано. Сегодня к концу дня или завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы к использованию ВАР с первого тура. (Ярослав Сусов)

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