Сергей Прядкин: "Представим клубам календарь 6 июня"

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда будет известен календарь на сезона-2019/20. По его словам, нужно учесть погодные условия.

– До 31 мая мы окончательно получим предложения клубов. Такого нигде нет, но мы бы хотели получить не сами пожелания клубов, а скорее их возможности, - отметил Прядкин. - Обычно мы идем на встречу, мы учитываем все, по возможности. Но есть ряд критериев, которые мы будем учитывать. Особенно погодные условия. К 6 июня у нас запланировано собрание, к этой дате мы представим календарь. (Александр Рогулев)