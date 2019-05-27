Сергей Прядкин: "Новая система еврокубков – минус для России"

Глава РПЛ Сергей Прядкин​ сообщил об обсуждении новой системы еврокубков, которую может ввести УЕФА.

– Очень сложная система обсуждается. Для нашей страны – это минус. В том виде, которые обсуждается сейчас. Я был на двух заседаниях. Чеферин сказал, что пока это только обсуждается. Но в том виде, которые есть сейчас, новая система – минус. Очень сложно нашим команда будем попадать в элитные турниры. Презентация есть, клубы изучают. Но предварительно все с нашим мнением согласны, – сказал Прядкин на пресс-конференции. (Александр Рогулев)

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