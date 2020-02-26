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Сергей Прядкин: «Контракт с «Ростгосстрах» не больше, чем с «Тинькофф»

15:49
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Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал заключение контракта с титульным спонсором Группой «Тинькофф».

— Мы хотели получить большую сумму контракта, при этом я не подтверждаю стоимость, — заявил Прядкин. — Решение принимал не я, а клубы совместно с нашим партнером. Хотел отметить, что это рыночный спонсор. Партнеров в лиге немного, но все они рыночные. Надеюсь, что сумма контракта будет выше, и у нас есть возможность повысить. Контракт с «Росгосстрах» по тем деньгам не больше, чем нынешний договор с «Тинькофф». (Евгений Белоусов)

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