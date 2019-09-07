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Сергей Прядкин: «Кокорину и Мамаеву важно сделать выводы после освобождения»

7 сентября 2019, 11:46
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны сделать правильные выводы после выхода на свободу.

Вчера Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.

— Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определенные выводы сделали, далее все зависит от них, — цитирует ТАСС Прядкина. — У нас в истории раньше были похожие события — люди возвращались и играли на самом высоком уровне. Ребята — профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением.

Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации — сделать соответствующие выводы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6856492

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