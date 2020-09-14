Сергей Подпалый: «Арсенал» испытывает проблемы в атаке»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый поделился ожиданиями от матча с «Зенитом». Вчера специалисту исполнилось 57 лет.

— Надеюсь, подарок сегодня подарят. Все буднично прошло, поздравили руководство и ребята.

— Много было размышлений насчет нападения, с учетом травмы Луценко и отъезда Лесового?

— Да, испытываем проблемы в атаке, надеюсь, вышедшие ребята сыграют не хуже, чем отсутствующие. Тяжело заменить Луценко, но надеемся справиться, — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер».