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Сергей Петров — о победе над «Спартаком»: «Спасибо всем, было супер!»

14:30
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Защитник «Краснодара» Сергей Петров после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом 28-летний российский футболист написал в своем Instagram.

— Спасибо всем, было супер! — подписал фото Петров.

«Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. У «Краснодара» 26 баллов и третье место.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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