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Сергей Первушин: «Ярцев рассказал, что делать и как себя вести»

19:30
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И.о. главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин после матча 14-го тура с «Уфой» (3:0) отметил, что доволен игроками. По его словам, они проявили самоотдачу и доказали свой профессионализм.

— Хотел бы поблагодарить руководство клуба в лица Павла Худякова, которое доверило мне исполнять обязанности — приводит слова Первушина пресс-служба «Тамбова». — Для меня это очень почетно, потому что я воспитанник тамбовского футбола. Прошел все ступени от детского до взрослого футбола.

Сегодня мы встречались с Георгием Ярцевым. Он меня консультировал: как себя вести, что делать. Им огромное спасибо.

Что касается игры, то ребятам огромное спасибо. Самоотдача зашкаливала, и все, что мы нарабатывали в отношении соперника, получилось. Схему мы не меняли, но меняли функцию игроков в зависимости от схемы соперника.

Для нас главное — победа. Все знают наше турнирное положение. Ребята доказали, что они очень хорошие футболисты. Надо верить в себя и продолжать бороться до конца.

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