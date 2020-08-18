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Сергей Первушин: «Для нас любые очки — это праздник»

18 августа 2020, 22:35
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поздравил команду победой в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (1:0).

— Хорошее начало, забили быстрый гол. Но потом получили удаление и закрылись, — рассказал тренер в интервью «Матч Премьер». — Очень рад, что не пропустили вдесятером.

Удаление? Видимо, контакт был. Судья опытный — он разобрался в моменте.

Для нас любые очки — это праздник. Это повод, чтобы двигаться дальше. Была неплохая игра с «Ростовом», неплохая игра с ЦСКА, но без очков. Так что для нас очень важен каждый балл.

Обухов — штатный пенальтист. Но поехала нога...

Тамбов — Химки

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