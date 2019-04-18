Сергей Паршивлюк: "В нашей игре легче что-то предсказать, чем в "Игре престолов"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк сказал, что ему нравится сериал "Игра престолов",
– На следующий день после победы над "Спартаком" вы посмотрели новую серию "Игры престолов".
– Мне нравится этот сериал. И понравилась идея нашей пресс-службы сделать матч в этом стиле. Получилось очень прикольно. Железный трон, диктор, рыцари, Игорь Гамула в костюме – думаю, всем понравилась такая атмосфера. До этого с GTA тоже круто было. Из-за таких перфомансов к команде больше внимания.
– Есть любимый персонаж из сериала?
– Нет. Просто наслаждаюсь происходящим на экране, жду новых серий.
– Участь ходоков из сериала будет такой же, как у красно-белых ходоков?
– Если в нашей игре можно было что-то спрогнозировать, то в "Игре престолов" ничего предсказать нельзя! (Михаил Яковлев)
Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-parshivlyuka-o-pobedah-nad-spartakom-motivacii-eremenko-i-spartakovskom-futbole-1535910/