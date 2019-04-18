Сергей Паршивлюк: "Нам точно не будет легко в матче с "Оренбургом"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк - о матче с "Оренбургом" в 24-м туре чемпионата России.

– За матч с "Оренбургом" тревожно?

– Не сказал бы, что "Оренбург" – команда, которую мы должны легко обыгрывать. Это хороший клуб, весь сезон в верхней части таблицы. В прошлом туре, например, ребята по делу обыграли ЦСКА. Нам точно не будет легко, но если выйдем с таким же настроем, как на "Спартак", есть хорошие шансы.

– Что для "Ростова" важнее – Кубок России или чемпионат?

– Важен каждый турнир, где мы участвуем. До ответного полуфинала Кубка России с "Локомотивом" еще месяц, поэтому на повестке чемпионат. (Михаил Яковлев)

Полностью интервью Сергея Паршивлюка - здесь.