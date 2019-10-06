Сергей Матвеев: «Сейчас «Краснодар» сейчас должен играть на волевых качествах»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 12-го тура РПЛ заявил, что команда при всех сложностях смогла показать характер, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Хороший матч для нас, важно, что мы проявили характер и показали, что после поражений мы сыграли с сильным соперником хорошо, — отметил Матвеев. — Мы использовали стандарт, плюс комбинация, которую завершил Петров. Мы в завершении показали такие моменты, которые свойственны были в прошлом сезоне. Сейчас у нас много травмированных, да и период такой, когда команда на характере и на волевых качествах должна играть.

— Что случилось с Камболовым? И как оцените игру Кайю?

— Небольшое растяжение задней поверхности бедра. По поводу Кайю — довольны, что так вошел в сложную игру, хотя, понятно, не без огрехов. Он хорошо играл в отборе, но нам немного не хватило в концовке первого тайма. Кайю добавил объема и борьбы, это сыграло хорошую роль для нашей команды.

— В каком состоянии Фернандеш? Рассчитываете на него?

— Вы видите, он входил два раза в игры. Некий игровой тонус потерян, он тренируется с нами, мы на него надеемся, но говорить об основном составе очень сложно. Будет перерыв, посмотрим. У нас сейчас каждый игрок на счету, мы надеемся на него.

— С чем вы связываете такой контраст выступлений «Краснодара» в еврокубках и в чемпионате?

— Сложно сказать. Мы проиграли «Хетафе», но есть некоторые ограничения. Ари для нас является ключевой фигурой на поле. Первый тайм с «Хетафе» был нее очень приятным, но второй тайм был намного лучше. Есть ограничения, которые влияют на наш стиль игры, силы, набирание очков и побед. К сожалению, вот так пока. Больше нечего добавить.

— Вы были единственным защитником Берга. Как вам его игра?

— Мы видели, что он для нас — хороший нападающий, который добавил качества в атаку. Но я не единственный, кто его защищал. Весь тренерский штаб это делал. Он не мог сразу вписаться с первых дней, ему нужен был игровой тонус, он должен был прибавить. Мы видели, что люди зря на него нападали. Если нападающий в каждой игре имеет моменты, значит, он правильно открывается и работает. Ему не хватало тонуса, и сейчас он забивает, мы рады.