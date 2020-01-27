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Сергей Матвеев: «Мы довольны окончанием первого сбора «Краснодара»

08:18
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги первого сбора команды.

— Мы довольны отношением ребят, как прошел сбор, — приводит слова Матвеева пресс-служба клуба. — Их ответственность, внимание были на высоко уровне, поэтому мы довольны окончанием первого сбора.

Егор Сорокин — новая фигура в нашем коллективе. Надеемся, что он добавит в понимании. Есть нюансы во взаимопонимании ребят, сейчас это все восстанавливается. Думаем, на втором и третьем сборах это будет уже более сыгранная команда.

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