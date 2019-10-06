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Сергей Матвеев: «Матч со «Спартаком» очень важен»

6 октября 2019, 18:51
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подчеркнул важность матча чемпионата России со «Спартаком». По его словам, есть предпосылки к хорошей игре краснодарцев.

— Второй тайм с «Хетафе» был хорошим. Постараемся, чтобы так же было сегодня, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Матвеев. — Мы всегда пытаемся играть от себя, больше атаковать. Это матч 12-го тура, многое впереди. Но очень важный матч.

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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