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Сергей Матвеев: «Краснодару» не хватило эмоций и последнего паса»

2 декабря 2019, 22:18
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, чего не хватило его команде для победы в матче 18-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

— Не хватило эмоций и последнего паса, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч премьер». — У «Тамбова» 10 человек стояли в штрафной, было сложно. Во втором тайме было два хороших момента, могли реализовать их и победить. Почему кричали на Ари во время подачи углового? Он не должен был подавать угловой, это не его задача. Должен был подавать Скопинцев.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Тамбов

 

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