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Сергей Матвеев: «Краснодар» контролировал игру, знал, что «Уфа» будет играть в контратаки"

1 марта 2020, 18:44

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0).

— Мы контролировали игру, знали, что «Уфа» будет играть в контратаки, — сказал Матвеев в эфире «Матч премьер». — Все предотвратить невозможно, но мы были на контроле. Во втором тайме немного поменяли, добавили второго нападающего, все получилось. Понимали, что «Уфа» играет плотно, надо измотать, атаковать между линиями.

Краснодар — Уфа

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