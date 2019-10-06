Сергей Матвеев: «Если бы был фол Кайю, судья должен был свистнуть сразу»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал эпизод с удалением полузащитника Кайю в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1). Судья принял решение показать игроку вторую желтую карточку за фол на Лоренсо Мельгарехо, очевидно, после консультации с ВАР, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Бурная реакция тренерского штаба на удаление Кайю. Как вам эпизод с бровки виделся?

— ВАР не имеет права пересматривать желтые карточки. В этом был весь нюанс. Мы перехватили мяч, и если бы был фол, судья должен был свистнуть сразу. А так получается, что после того, как мы пошли в атаку, останавливается игра. Нам показалось, что это была подсказка ВАР. Надо посмотреть, выслушать все стороны. Надо спрашивать главного судью. Потом какие-то решения принимать.