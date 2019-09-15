Сергей Матвеев: «Довольны результатом, потому что после пауз на игры сборных всегда сложно»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев после победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 9 тура РПЛ заявил, что результат стал логическим исходом встречи, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.



— Мы довольны результатом, потому что после пауз на игры сборных всегда сложно, — отметил Матвеев. — Мы не хочень хорошо начали первый тайм, пропустили мяч. Могли пропустить второй, но очень здорово сработал Сафонов. Второй тайм стал быстрым и хорошим. Мы смогли реализовать своим моменты и довести дело до победы. Очень важно, что люди, вышедшие на замену, усилили игру. Это положительный фактор для нас.



— «Краснодар» оказался в ситуации, когда в распоряжении команды три защитника. Не было ли ошибкой подписание контракта с Сорокиным на таких условиях? Будете ли подпускать к основе Бородина или Григоряна?



— По поводу молодежи — мы следим за ней, смотрим. Бородин был с нами на сборах, участвовал в турнире. У него и сейчас есть возможность себя показать. Мы привлекаем ребят из К-2, К-3 к тренировкам. Мы наблюдаем уровень молодежи, и когда будет шанс и возможность, то я думаю, они смогут помочь нам. Ждем Сорокина зимой, никакой ошибки нет.

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