Министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствует на матче 12-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Он на стадионе «Краснодара» сидит рядом с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

Напомним, что Лавров является давним болельщиком «Спартака».