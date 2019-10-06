Сергей Кузнецов: «Мы не ожидали отставки Кононова»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что не ожидал отставки Олега Кононова, которая произошла после игры с «Оренбургом» (1:2).

— То, что вы остались в «Спартаке», это было ваше личное решение или согласованное с Олегом Кононовым?

— Мы не ожидали отставки Олега Георгиевича. Он сам после игры зашел и сказал об этом. Руководство и игроки попросили готовить команду к этой встрече. У нас есть действующие контракты, и все решения по дальнейшему будет принимать руководство клуба.

— Сейчас будет перерыв на матчи сборных. Что в этот период нужно сделать «Спартаку», чтобы изменить тяжелую ситуацию? Какие есть резервы?

— Должны выздороветь наши футболисты, на которых мы рассчитываем в следующем туре — Жиго, Шюррле, Айртон. Мы должны плодотворно поработать в плане финальной стадии завершения атак. В этом кроются большинство наших проблем. Мы мало забивали с игры, в основном со стандартов. В этом направлении нужно серьезно поработать до следующей игры. (Екатерина Потапова)

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