Сергей Кузнецов: «Когда «Спартак» проигрывает, оценка работы тренера только негативная»

И.о. главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ заявил, что серия предыдущих неудач по-прежнему сказывается на команде, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— К сожалению, проиграли очередную встречу, хотя готовились к игре, настраивались, сильно хотели победить, — отметил Кузнецов. — Серия неудач, которая по-прежнему продолжается, сказывается самым негативным образом на всех — болельщиков, команду. Мы уходим на паузу и рассчитываем подготовиться к следующей игре, чтобы наконец победить.

— Насколько лично вам тяжело было готовить команду в тех условиях, в каких она находится? И как сильно?

— Мы столкнулись с такими сложностями, которым не позавидуют. Я не привык жаловаться, искать то, как должно было бы быть. Я был сконцентрирован на том, чтобы подготовиться максимально хорошо к матчу с имеющимися игроками.

— Обескураживающее начало для вашей команды. Почему так действовали?

— Да, обескураживающее начало, мы не ожидали, что ребята... Они боялись сами себя в начале встречи. Пропустили необязательные голы — как с углового, так и после вброса аута. Хотя разбирали эти моменты. Хочу отдать должное, что ребята сумели переломить ход встречи, взяли мяч под контроль и закономерно забили один гол в первом тайме. Коррективы в перерыве внесли, я сделал ставку на более высокий агрессивный прессинг. Считаю, до замен все шло хорошо. Но мои замены концовку смазали, мы рассчитывали усилить давление на «Краснодар», но, к сожалению, мы не имели в концовке явных голевых моментов.

— Было много карточек, удаление. Что скажете?

— Эмоции. Обе команды хотел победить. Счет скользкий, у ребят перехлестывали эмоции. После удаления игрока «Краснодара» мы должны были искать лучшее завершение, но мы поддались на эмоции, и это привело к удалению нашего футболиста.

— Кононов так и не прокомментировал свой уход. Могли бы вы оценить работу тренера?

— Сложно давать любую оценку, кроме негативной. Предыдущие поражения привели к отставке Кононова. Когда «Спартак» проигрывает, оценка может быть только негативной, поэтому было принято такое решение. Руководство в скором времени ознакомит нас со своими решениями.

— Вы не думали вместо Кононова, когда он был тренером «Спартака», ходить на пресс-конференции? Зачастую все, что он говорил, оборачивали против него.

— Я всего лишь помощник, и помогал ему в чисто футбольных моментах. Поэтому никто не брал в голову, чтобы я ходил на пресс-конференции.

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