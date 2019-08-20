Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером я не знаком»

Судья Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, с кем из руководителей клубов российской премьер-лиги ему довелось общаться.

— Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.

— Что говорил?

— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Сергея Карасева — здесь