Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером я не знаком»
20 августа 2019, 21:05
Судья Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, с кем из руководителей клубов российской премьер-лиги ему довелось общаться.
— Мы практически не видимся с руководителями клубов. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое было. Иногда Сергей Николаевич Галицкий заходил в судейскую.
— Что говорил?
— «Спасибо за работу, за ваш тяжелый труд». А с Федуном и Гинером я не знаком. (Виталий Айрапетов)
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