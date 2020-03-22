Сергей Карасев: «Паузу в работе заполняю позитивом»
22 марта 2020, 16:19
Российский футбольный арбитр Сергей Карасев в своем Instagram показал, чем заполняет образовавшуюся в работе паузу из-за приостановки всех соревнований ввиду распространения коронавируса. В видео он показал, как играет с баскетбольным и футбольным мячом.
— Паузу в работе заполняю позитивом: семьей, природой и спортом, — написал Карасев. — Будьте здоровы!
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020