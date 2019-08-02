Сергей Игнашевич: "Полностью поддерживаю идею РФС о создании Юношеской лиги"

Главный тренер "Торпедо", рекордсмен сборной России по числу матчей Сергей Игнашевич прокомментировал старт Юношеской лиги U-17, в которой выступят сильнейшие футбольные академии России.

Первый матч нового турнира пройдет в пятницу.

– Полностью поддерживаю идею РФС о создании Юношеской футбольной лиги, – сказал Игнашевич. – Это абсолютно новый турнир, основная специфика которого заключается в том, чтобы объединить ведущие спортивные школы и академии страны в одну лигу. Наличие сильнейших команд в этом возрасте позволит избежать проходных матчей и повысить уровень мастерства участников турнира.

Победитель Юношеской футбольной лиги получит право выступить в Юношеской лиге УЕФА, и это тоже – огромный стимул для молодых футболистов. Мне кажется, что ЮФЛ может стать трамплином для перехода ребят из спортивных школ и академий в молодежные, а затем и в основные составы клубов профессиональных футбольных лиг. К слову, мне интересен турнир еще и по той причине, что в нем в составе ЦСКА будет играть и мой сын Дмитрий. Желаю футбольному новому проекту развития, а участникам успехов на футбольном поле! (Илья Андреев)