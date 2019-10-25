Сергей Балахнин: «Игра с «Сочи» точно будет тяжелой для «Ростова»

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин считает, что «Ростова» ждет тяжелый матч против «Сочи» в 14-м туре чемпионата России. По его мнению, поражение от «Зенита» в прошлом туре было неслучайным.

— Поражение от «Зенита» — это неслучайная осечка, — сказал «Известиям» бывший тренер дончан Сергей Балахнин. — «Ростов» уже проигрывал в этом сезоне и менее статусными соперникам, например «Тамбову». Но я бы не назвал это началом глобального провала или спада для желто-синих. Игра с «Сочи» точно будет тяжелой. У этой команды очень сильный подбор футболистов. Многие из них раньше играли в «Ростове». Они наверняка захотят проявить себя.

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