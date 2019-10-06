Сердар Таски: «Надеюсь, что «Спартак» очень скоро будет там, где должен находиться»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски надеется, что команда снова вскоре будет на вершине. Напомним, что красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ и расстались с главным тренером Олегом Кононовым после 11 туров РПЛ.

— Возвращение к хорошему и успешному времени, — написал в своем Instagram Таски. — Надеюсь, что этот удивительный клуб очень скоро будет там, где должен находиться. На вершине!